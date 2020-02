Universal Music Group i kreatywne studio Powster połączyły siły, by stworzyć doświadczenie rzeczywistości rozszerzonej (AR) za pośrednictwem aplikacji Pearl Jam. Od 13 lutego, fani po skierowaniu telefonu na Księżyc, mogą posłuchać fragmentu nowego singla „Superblood Moon”. W apce jest także dostępny preorder utworu. Użytkownicy Androida oraz iOS mogą uruchomić aplikację za pomocą strony moon.pearljam.com.

Reklama

– Współpraca z Pearl Jam to dla nas prawdziwy zaszczyt. Łączymy technologię z naturą, czyli kierujemy się podobnymi inspiracjami, co muzycy przy tworzeniu „Gigaton”. Ten rodzaj aktywacji fanów wspaniale pokazuje, jak wielkie pokłady kreatywności i innowacji włożyła grupa w swój nowy album. Adaptacja do nowych technologii i integracja platform świetnie uwalnia potencjał muzyki, jak również umożliwia fanom nowe, ciekawe formy poznawania piosenek – mówi szef Powstera, Ste Thompson.

Niedawno Pearl Jam udostępnił oficjalny klip do „Dance of the Clairvoyants”, głównego singla promującego „Gigaton”.

Przypominamy, że krążek trafi do sklepów i serwisów cyfrowych 27 marca 2020.

W Polsce Pearl Jam zagra 13 lipca 2020 roku.