Krzysztof Cugowski i Romuald Lipko współpracowali ze sobą przez lata w Budce Suflera, nagrywając razem najbardziej znane i cieszące się największą popularnością płyty i nagrania zespołu. W ostatnich latach działalności doszło między muzykami do sporu. Po pożegnalnej trasie koncertowej Krzysztof Cugowski nie chciał powracać do koncertowania z Budką, zaś Romuald Lipko chciał, by historia trwała dalej.

Jak donosiła prasa, na kilka dni przed śmiercią Lipko i Cugowski porozmawiali ze sobą i pogodzili się.

Kilak dni temu w Warszawie odbył się koncert Krzysztofa Cugowskiego. Wokalista przerwał jedno z nagrań i poprosił o minutę ciszy w intencji zmarłego przyjaciela