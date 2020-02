Wyprodukowany przez Richa Costeya (Foo Fighters, Muse, The Killers) utwór "Instant History" to bezpośredni, głośny komunikat od tria. Nieustannie przesuwając granice swego brzmienia, na "Instant History" zespół obrał kolizyjny kurs na porywające melodie, agresję oraz niebotyczne refreny. Dynamiczna siła ich muzyki została odświeżona za sprawą syntezatorów i harmonii wokalnych.

Reklama

Tym razem zależało nam, by po prostu wyłożyć kawę na ławę. "Instant History" to największy, najbardziej popy numer, nad jakim pracowaliśmy. To fantastyczna zapowiedź, choć muzycznie nie odzwierciedla kierunku, jaki obraliśmy na płycie. Jeśli natomiast chodzi o tekst, dostajemy dobrą wskazówkę dotyczącą tego, o czym jest ten album: o uczeniu się na błędach i zrozumieniu, że można posunąć sprawy naprzód. Niektóre rzeczy będą podobne, ale nie będą takie same i nie możemy się tego bać - mówi frontman Simon Neil.