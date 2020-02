W ostatnim, finałowym odcinku Marcin Maciejczak we wspaniały sposób zaśpiewał "Rise Like A Phoenix". To to samo nagranie, z którym niegdyś Conchita Wurst zwyciężyła konkurs piosenki Eurowizja dla Austrii.

Marcin wygrał i stał się pierwszy chłopakiem, który wygrał ten teleturniej. Poprzednio wygrywały Roksana Węgiel oraz Anika Dąbrowska.

Marcin Maciejczak w finale pokonał dwie rywalki - Hanię Sztachańską oraz Natalię Kawalec.

The Voice Kids jest jednym z trzech teleturniejów realizowanej według tego samego schematu przez TVP. Pozostałe to The Voice Of Poland oraz The Voice Senior.