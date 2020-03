"W ślad za decyzją sztabu kryzysowego z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego o czasowym zamknięciu instytucji kultury Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, będący organizatorem Konkursu Chopinowskiego, podjął decyzję o przeniesieniu eliminacji do XVIII edycji konkursu z kwietnia na wrzesień 2020 r." - poinformowano PAP w czwartek.

Reklama

"Obecnie trwa opracowywanie nowego, wrześniowego harmonogramu eliminacji, które miały odbyć się w dniach 17-28 kwietnia" - podano.

Z 502 zgłoszeń, które wpłynęły na konkurs, do udziału w eliminacjach dopuszczono 164 pianistów z 33 krajów. Najwięcej, bo 43 osoby, to Chińczycy, 31 osób jest z Japonii, zagra też 18 Polaków oraz 16 pianistów z Korei Południowej.

Polacy zakwalifikowani do eliminacji to Tymoteusz Bies, Łukasz Byrdy, Aleksandra Dąbek, Mateusz Duda, Katarzyna Gołofit, Joanna Goranko, Mateusz Krzyżowski, Jakub Kuszlik, Julia Łozowska, Tomasz Marut, Eryk Parchański, Zuzanna Pietrzak, Aleksandra Świgut, Mateusz Tomica, Jacek Wendler, Marcin Wieczorek, Andrzej Wierciński i Maciej Wota. Pełna lista zakwalifikowanych dostępna jest na stronie: https://chopin2020.pl/pl/competitors.

W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzili Lech Dudzik, Janusz Olejniczak, Piotr Paleczny, Katarzyna Popowa-Zydroń i Wojciech Świtała, którzy musieli przesłuchać 250 godzin nagrań na DVD.

Sam konkurs zaplanowano na październik, jego inauguracja odbędzie się 2 października w Filharmonii Narodowej w Warszawie. I etap konkursu potrwa od 3 do 7, a II między 9 a 12. Przesłuchania zakwalifikowanych do III etapu będą odbywać się od 14 do 16. Finaliści będą występować między 18 a 20, a koncerty laureatów zaplanowano w dniach od 21 do 23 października. Pianistów oceniać będzie 18-osobowe jury, któremu przewodniczyć będzie Katarzyna Popowa-Zydroń, oprócz niej uczestników oceniać będą m.in. Dmitri Alexeev, Martha Argerich, Dang Thai Son, Janusz Olejniczak, Adam Harasiewicz.