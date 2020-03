Szef włoskiego MSZ Luigi Di Maio podziękował zespołowi U2 za piosenkę "Let your love be known", dedykowaną Włochom w związku z epidemią koronawirusa; lekarzom i pielęgniarkom, którzy są - jak napisano na profilu grupy na Instagramie - na pierwszej linii.

Na profilu zespołu z Dublina zamieszczono we wtorek, w dniu świętego Patryka - patrona Irlandii, nagranie nowej piosenki w wykonaniu Bono. "Dla Włochów, którzy ją zainspirowali" - wyjaśniła grupa. Następnie dodano: "Dla lekarzy, pielęgniarek, opiekunów na pierwszej linii, to dla was śpiewamy". Reklama Na tę dedykację zareagował włoski minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio, który dziękując U2 zacytował słowa z piosenki zespołu - One: "musimy pomagać sobie nawzajem". 33-letni polityk podkreślił: "dedykowane wszystkim, którzy opiekują się innymi; w szpitalach czy w domu".