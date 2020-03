Wydawnictwo pobiło rekord Apple Music jeśli chodzi o liczbę pre-save’ów – było ich niemal milion. Single „Blinding Light” oraz „Heartless” otrzymały status platyny w USA jeszcze przed premierą płyty. „Blinding Lights” jest od 30 dni numerem jeden w światowych rankingach Spotify.

The Weeknd promował album m.in. w programach „The Late Show With Stpehen Colbert” czy „Jimmy Kimmel Live”, gdzie m.in. wykonał premierowo „Scared To Live”, jak również wystąpił w skeczu „On the Couch”. „Heartless” to czwarty #1 artysty na Billboard Hot 100, a „Blinding Lights” trafiło na szczyt Airplaya w wielu krajach – także w Polsce, od 30 dni jest również na szczycie Global Song w Spotify. W środę „After Hours” pobiło rekord pre-save’ów w Apple Music: było ich niemal milion! Wcześniej najlepszy wynik należał do Billie Eilish.

Przed premierą płyty The Weekend udostępnił także tytułowy utwór „After Hours” wraz z klipem, jak również ogłosił światową trasę koncertową. Artysta połączył siły z Postmates w serii „The Recipt”, w której można oglądać drogę od studia nagraniowego do planu klipu „Blinding Lights”. Zyski z produkcji będą przekazane na rzecz United Nations Foundation COVID-19 Solidarity Response Fund, które wspiera pracowników służby zdrowia, oddziałów intensywnej terapii oraz zespoły pracujące nad szczepionką.