Muzyk, producent i aktor, który ma w dorobku nagrody Grammy, Złoty Glob oraz Emmy, znany także jako Childish Gambino, wydał swój nowy album w dwóch formatach. Niemal godzinna, ciągła wersja w formie jednego utworu dostępna jest pod aliasem „Donald Glover Presents” między innymi na iTunes, Tidal i YouTubie. W każdym serwisie streamingowym, w tym na Spotify, znajduje się także standardowa wersja złożona z pojedynczych 12 utworów, wydana pod aliasem Childish Gambino. Na płycie można usłyszeć między innymi Arianę Grande, 21 Savage i Kadhję Bonet.

Już w pierwszych godzinach po premierze płyta artysty, którego singiel „This Is America” był jednym z najszerzej komentowanych utworów ostatnich lat, zbiera pierwsze, świetne recenzje. Brytyjski dziennik The Guardian uznał „3.15.20” pierwszym wybitnym albumem dekady, zwracając uwagę na inspiracje muzyką Prince’a, Steviego Wondera i Michaela Jacksona, i jednocześnie dostrzegając niezwykłą aktualność tej płyty, poruszającej tematy wolności w świecie cyfrowym, realności rzeczywistości oraz fundamentów naszego świata. „Glover nie mógł oczywiście przewidzieć nadchodzącej pandemii, kiedy nagrywał ten album, a jednak w czasie, kiedy to, co traktowaliśmy za silne i stabilne okazało się słabe, kiedy to, co wydawało się nam wieczne, właśnie znika, 3.15.20 wydaje się świetnie dostrzegać niepewności rzeczywistości, w której żyjemy” – pisze recenzent The Guardian.