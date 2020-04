Michał Sołtan to młody wokalista znany z programu "Must Be The Music. Tylko muzyka". Od początku kwarantanny, codziennie umila czas sąsiadom i śpiewa na balkonie.

Dziś nieco spokojniej, moją nową kompozycję do słów Przyjaciela Mungo Keulemans'a, dedykuję wszystkim na kwarantannie – tak zapowiedział jeden ze swoich pierwszych występów. Wideo biło rekordy popularności w sieci.

Sytuacja wyszła totalnie spontanicznie. Otóż w niedzielę 15 marca przyłączyliśmy się z moją narzeczoną i żółtym psem do wyjścia na balkon. Akcja nazywała się „Cała Polska wychodzi na balkony”. Polegała na tym, żeby się zsolidaryzować i podziękować Służbie Zdrowia właśnie za to, jak się nami opiekują. Znam kilku lekarzy, kilka pielęgniarek i jest to naprawdę ciężka praca, bardzo stresująca, szczególnie w tym okresie. I polegało to na tym, żeby wyjść na balkon i bić brawo. Uczyniliśmy to. Natomiast tak patrzymy, że z boku stoi gitara. Pomyślałem, że może coś zaśpiewam sąsiadom, bo też wyszli. Sąsiadów, tak przyznam szczerze, za bardzo nie znaliśmy, bo to jest jednak warszawska kamienica, troszeczkę każdy żyje swoim życiem i naprawdę wiele osób, mimo że żyje w tym samym budynku, po prostu się nie zna, co jest powszechne w miastach. To było niesamowite, że mój występ się spodobał – mówi Sołtan o początkach akcji w rozmowie z musiclife.pl.

Muzyk jest związany twórczo z Warszawą i Sopotem. To członek Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego i absolwent Wydziału Jazzu Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Z zespołem wydał dwie płyty „IQ” 2011 r. oraz „Mallada” 2015 r. Od 6 lat jest współtwórcą poniedziałkowych Funk & Jazz Jam Session w warszawskim klubie Harenda.

Okazją, by podziękować pracownikom ochrony zdrowia będzie także akcja "Brawa dla Was". Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Zdrowia, 7 kwietnia o godzinie 13:00, podziękujmy im za to, co dla nas robią. Już raz, podczas akcji , się udało. Pokażmy, że wciąż pamiętamy i jesteśmy im wdzięczni.