Duet, który tworzą Tyler Joseph oraz Josh Dun, część zysku z singla przekaże na pomoc obsłudze sal i tras koncertowych, którzy stracili pracę w wyniku pandemii koronavirusa.

Frontman Twenty One Pilots, Tyler Joseph, ujawnił fanom za pośrednictwem Twittera, że podczas dobrowolnej kwarantanny pracuje nad nową muzyką. - Zawsze tworzę, ale czułem, że ten utwór powinien ukazać się właśnie teraz - mówi Joseph. - To prosta piosenka, ale pełna nadziei.

Co ciekawe, to pierwszy numer napisany przez Tylera na gitarze elektrycznej.

"Level of Concern" to pierwsze nowe nagranie Twenty One Pilots od czasu znakomicie przyjętego albumu "Trench" z 2018 roku (platynowy status w Polsce). - "Trench" to doskonały przykład nieoczywistego mieszania gatunków i bogatego konceptualizmu, z których słynie Twenty One Pilots - pisał Billboard.