Zestawienie przygotowała firma Phonographic Performance Limited, która zbadała i zebrała w podsumowaniu, które nagrania były najczęściej odtwarzane w mediach w ciągu ostatniej dekady. Ranking jasno pokazuje, które nagrania będą klasykami, do których będziemy wracać po latach i które z drugą dekadą XXI wieku będą się nam kojarzyć najmocniej.

Reklama

Na pierwszym miejscu znalazł się Pharell Williams, który do filmu o Minionkach stworzył nagranie o jednym z najbardziej pozytywnych przekazów w historii muzyki rozrywkowej. Dalej znaleźć możemy Adele oraz Maroon 5, które w nagraniu „Moves Like Jagger” wsparła Christina Aguilera.

Na czwartym miejscu mamy znów nagranie, którego sukces opiera się m.in. na pomocy Pharella Williamsa, czyli „Get Lucky” duetu Daft Punk.

A oto pełne zestawienie:

1. Happy – Pharrell Williams

2. Rolling In The Deep – Adele

3. Moves Like Jagger – Maroon 5 ft. Christina Aguilera

4. Get Lucky – Daft Punk ft. Pharrell Williams & Nile Rodgers

5. Can’t Stop The Feeling! – Justin Timberlake

6. I Gotta Feeling – Black Eyed Peas

7. Uptown Funk – Mark Ronson ft. Bruno Mars

8. Counting Stars – OneRepublic

9. Forget You – CeeLo Green

10. Sex On Fire – Kings Of Leon