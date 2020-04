Co robi na kwarantannie Adam Nowak? Nadrabia zaległości kulturalne, ale po chwili bierze się do pracy. Tak przynajmniej wynika z opowieści muzyka, wokalisty zespołu Raz, Dwa, Trzy. Z podcastu dowiecie się, jak doszło do udziału w #KoncertDlabohaterów, ale i to, co artysta, która zawsze zachęcał do wzięcia udziału w wyborach, mówi o tym, co zrobi podczas planowanych wciąż na maj wyborów prezydenckich.

Reklama

Naszych podcastów szukajcie tu:

Spotify

iTunes Podcasts

Google Podcasts

Zapraszamy też na stronę podcastów DGPTalk