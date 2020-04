"To dla nas wszystkich niezwykle trudny moment. W ostatnim czasie koronawirus zdominował praktycznie wszystkie dziedziny naszego życia, wystawiając całą globalną społeczność na ciężką próbę” – piszą organizatorzy.

"Tak jak Wy, po miesiącach przygotowań, nie mogliśmy się doczekać kolejnej edycji Orange Warsaw Festival i dwóch magicznych dni z muzyką w Warszawie. Niestety, rzeczywistość ostatnich tygodni okazała się bezwzględna. W obliczu sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie i w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, a także na podstawie obowiązujących decyzji administracyjnych władz, 13 edycja festiwalu odbędzie się w nowym terminie. Z ogromnym smutkiem i ciężkim sercem informujemy, że 2020 to będzie rok bez OWF, jednak jesteśmy przekonani, że bezpieczeństwo uczestników festiwalu, a także wszystkich pracowników i artystów jest najważniejsze” – czytamy w komunikacie.

"Nowe daty Orange Warsaw Festival to 4 i 5 czerwca 2021! Duża część tegorocznego programu powróci w przyszłym roku, a do tego pojawi się sporo nowych artystów! Już dzisiaj będziemy mieli dla Was pierwsze ogłoszenie!” - informują organizatorzy festiwalu.

Organizatorzy radzą co zrobić z zakupionymi już biletami.

"Zatrzymajcie Wasze bilety - wszystkie zachowują ważność, a także gwarantują Wam udział w przyszłorocznej edycji w najlepszej cenie! Jednocześnie w ten sposób pomagacie artystom, jak i całemu muzycznemu światu w czasach pandemii. Więcej informacji znajdziecie na stronie orangewarsawfestival.pl.” – czytamy.

"Już od 1 czerwca będą dostępne bilety na Orange Warsaw Festival 2021!" - podają organizatorzy.