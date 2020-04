Prosto z kwarantanny w domu w południowym Londynie, Florence Welch prezentuje niewydany wcześniej kawałek „Light Of Love”. Utwór powstał podczas sesji do „High As Hope”.

– „Light Of Love” ostatecznie nie trafiło na album, ale stwierdziłam, że miło byłoby podzielić się tą piosenką w czasach niepewności i że mógłby być to dobry sposób na zwrócenie uwagi na Intensive Care Society COVID-19 Fund. A także sposób, by pokazać moją miłość, szacunek i podziw do wszystkich pracujących na pierwszej linii frontu kryzysu.

Piosenka opowiada o tym, jak bardzo świat cię przerasta i masz wrażenie, że nie dasz rady, ale w rzeczywistości to jedyne miejsce, w którym możesz cokolwiek zmienić. Miałam wiele sposobów, by wygłuszyć wszystkie napięcia ze świata zewnętrznego i choć budzenie się z tego stanu było bolesne, teraz bardziej niż kiedykolwiek istotne jest, abyśmy nie odwracali wzroku, mieli otwarte serca nawet gdy to boli i by znajdywać sposoby, by nieść pomoc tym, którzy tego potrzebują. Nawet na odległość – mówi Florence.

Cały dochód ze sprzedaży singla „Light Of Love” zasili konto Intensive Care Society COVID-19 Fund, a piosenkarka zachęca fanów, by również wspierali organizacje charytatywne, jeśli tylko mają takie możliwości.