Mick Jagger tak mówi o nagraniu:

Jeszcze przed zamknięciem Stonesi byli w studiu, aby nagrywać nowy materiał. W trakcie tych sesji powstała piosenka, która oddaje bieżącą sytuację na świecie. Pracowaliśmy nad kawałkiem w izolacji. I oto jest – nazywa się „Living in a Ghost Town”.

Nagrania można posłuchać w serwisach cyfrowych Tidal (kliknij LINK) oraz Spotify (LINK). Jeszcze dziś poznamy teledysk do nagrania.

Jak można się domyślać - choć to wiadomość jeszcze nie potwierdzona - jest to zapowiedź nowej płyty legendarnego zespołu. Podczas ostatniego koncertu na Stadionie Narodowym muzycy żegnając się z publicznością powiedzieli "Do zobaczenia". By najbardziej śmiałe marzenia fanów The Rolling Stones się spełniły,

The Rolling Stones istnieją od 1962 roku. Są bez wątpienia jednym z najważniejszych zespołów rockowych w historii.