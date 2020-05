Koncert został nakręcony w 1970 roku dla telewizji kablowej z San Francisco i zanany jako "An Hour With Pink Floyd: KQED". Film części fanów znany był z zestawu "The Early Years 1965-1972".

Na youtubie będzie dostępny tylko do 17 maja.

Oto tracklista występu

0:00 Atom Heart Mother

17:01 Cymbaline

25:41 Grantchester Meadows

33:18 Green Is The Colour

36:48 Careful With That Axe, Eugene

46:00 Set The Controls For The Heart Of The Sun