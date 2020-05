Wszyscy znamy "Golden Brown" czy "Always The Sun". Dave Greenfield był odpowiedzialny za charakterystyczne i niepowtarzalne brzmienie zespołu. Muzyk słynnego The Stranglers, nie żyje.

Muzyk zmarł 3 maja, w niedzielę. Wcześniej stwierdzono u niego pozytywny wynik testu na COVID-19. Brytyjska prasa jako przyczynę śmierci podaje też koronawirusa. Reklama Dave był znany z niepowtarzalnego stylu. To on wprowadził w muzykę The Stranglers, zespołu przez lata określanego jako przedstawiciel punk rocka takie instrumenty jak organy hammonda, klawesyn czy nawet fortepian. To on był autorem jednego z największych hitów formacji: "Golden Brown" Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję