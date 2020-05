W kilka tygodni po wydaniu kultowego "Kill 'Em All" zespół zagrał pierwszy koncert w Chicago.Są tacy, którzy uważają, że tamten skład i tamta energia była czymś najlepszym w historii formacji.

Reklama

Oto tracklista koncertu, opublikowanego w ramach akcji zostań w domu i zbierania funduszy na szczytny cel.

Intro

Jump in the Fire

Phantom Lord

No Remorse

Anesthesia – (Pulling Teeth)

Whiplash

Seek & Destroy

solo gitarowe

Metal Militia