Uczestnicy imprez plenerowych są jednak zobowiązani do zachowania 2-metrowej odległości od siebie, a także do zakrywania nosa i ust, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 2 m od innych osób. Organizatorzy powinni zapewnić co najmniej 5 mkw. na osobę, wyznaczyć znakami poziomymi miejsca dla widzów, uwzględniając zachowanie dystansu, a także oddzielić teren widowni, aby uniemożliwić publiczności mieszanie się, np. ze spacerowiczami.

Reklama

O tych zasadach muszą pamiętać warszawiacy i turyści, którzy wybiorą się na sobotni Dreszer Jazz - zagra zespół Divine Division. Cykl letnich koncertów odbywa się w Parku Dreszera w Warszawie. Również w sobotę w ramach Jazz na Starówce 2020 zagrają Paweł Kaczmarczyk & Adam Bałdych Directions In Music.

W niedzielę w Ogrodzie Saskim odbędzie się koncert "Od swingu do ragtime'u". Wystąpi zespół Dehovka. W programie zaplanowano m.in. muzykę Scotta Joplina i Astora Piazzoli. Także w ramach Letnich Koncertów Promenadowych w Parku Morskie Oko przy Pałacyku Szustra będzie można posłuchać piosenek o miłości z okresu dwudziestolecia międzywojennego w wykonaniu zespołu Tango Mio.

Z kolei w Gdańsku w sobotę rozpocznie się 23. Festiwal Jazz Jantar. Zagrają Wojciech Jachna Squad oraz ELEMENTS. W przyszły weekend rusza największa masowa impreza w tym mieście. To 760. Jarmark św. Dominika, który potrwa od 25 lipca do 16 sierpnia. Jak informuje gdański urząd miasta, zainteresowanie imprezą jest w tym roku rekordowe, ale kramów i wystawców będzie o 35 procent mniej niż rok temu - wyłącznie ze względów bezpieczeństwa sanitarnego.

Wszystkie stoiska handlowe, usługowe i gastronomiczne będą wyposażone w darmowy płyn dezynfekujący i maseczki dla klientów. Firma Suez będzie dbała o czystość i higienę od świtu do późnego wieczora - m.in. poprzez czyszczenie i dezynfekowanie miejsc i powierzchni masowego użytku.

Od tego poniedziałku w Gdyni rusza "Ladies' Jazz Festiwal". To 16. edycja, która zostanie przeprowadzona w zmienionej formie z powodu koronawirusa. Występy polskich artystek będzie można obejrzeć na żywo, a występy pań z innych krajów zostaną pokazane online.

Gdyńskie koncerty odbywają się też m.in. w parku Kolibki, gdzie jest Letnia Scena Blues Clubu, na której codziennie odbywają się imprezy. W sopockiej Operze Leśnej otwarto też nową przestrzeń koncertową "Lasy".

Niekiedy jednak amatorzy letnich wydarzeń kulturalnych, będą musieli poczekać kilka miesięcy, bo organizatorzy już wcześniej przesunęli je na jesień. Tak jest np. we Wrocławiu, gdzie obywający się tradycyjnie na przełomie lipca i sierpnia Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, został przełożony na listopad. Tegoroczna, 20. edycja Nowych Horyzontów będzie połączona z 11. American Film Festival.