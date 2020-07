"To piosenka o tym, że nie boisz się spojrzeć ukochanej osobie głęboko w oczy, by zobaczyć tam swoje odbicie. Taka bliskość może przerażać, bo to bardzo bezkompromisowy, prawdziwy obraz nas samych, uwypuklający każdą skazę i czasami przynoszący zaskakujące niespodzianki. To smutna piosenka przebrana w wesołe ciuszki, klęcząca na kolanach, prosząca o przebaczenie oraz zrozumienie, że jesteśmy tylko ludźmi i mamy swoje przywary."

Reklama

„Don’t Give Up On Me” to pierwszy premierowy materiał od czasu wydania albumu „Taller” w 2019 roku. W ramach promocji płyty, Jamie Cullum wyruszy w trasę koncertową – według nowej rozpiski koncert w Polsce odbędzie się 2 listopada w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.