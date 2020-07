Cieszę się bardzo z nowego wyzwania jakim jest „The Voice of Poland”. Seniorzy w „The Voice Senior” podchodzili do tego programu z dystansem, często z humorem i traktowali swoją obecność w tym programie jako wspaniałą przygodę. Śpiewająca młodzież inaczej traktuje udział w „The Voice of Poland”. Dla wielu jest to pragnienie spełnienia marzeń, zrobienia kariery i osiągnięcia życiowego sukcesu - mówi Urszula Dudziak.

To nie pierwsze spotkanie artystki z uczestnikami muzycznego talent show. Urszula Dudziak była trenerką pierwszej polskiej edycji „The Voice Senior”, którą emitowano w grudniu 2019 roku. Program wygrały wówczas siostry Szydłowskie - Krystyna, Elżbieta i Jolanta z drużyny Urszuli Dudziak.

Jaką trenerką dla młodszego pokolenia aspirujących wokalistów zamierza być jedna z najlepszych i najsłynniejszych wokalistek jazzowych?

Widzę siebie w tym programie jako osobę, która mając doświadczenie może doradzić, a raczej pomóc w wyszlifowaniu talentu. Kocham ludzi, którzy śpiewają i wiem, że będę bardzo życzliwa uczestnikom tego programu - wyjaśnia nowa trenerka 11. edycji „The Voice of Poland”.

Zdjęcia do programu startują już w połowie sierpnia. To właśnie wtedy poznamy też cały skład trenerski nowej edycji najlepszego programu muzycznego w Polsce.