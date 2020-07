Mick Jagger skomentował: „Pamiętam, jak pierwszy raz jammowałem z Jimmy'm i Keithem w studiu w piwnicy Ronniego. To była świetna sesja”.

Keith Richards dodał: „Z tego, co pamiętam, weszliśmy na koniec sesji Led Zeppelin. Właśnie opuszczali studio, a my mieliśmy rezerwację tuż po nich, więc Jimmy zdecydował się zostać. Nie rozpatrywaliśmy tego w kategorii utworu, to miało być tylko demo, ale wyszło na tyle dobrze, że szkoda byłoby tego nie wykorzystać, zwłaszcza w takim składzie”.

Utwór „Scarlet” zapowiada wydanie wersji deluxe albumu „Goats Head Soup”, której premiera zaplanowana jest na 4 września. Wydawnictwo zawierać będzie niepublikowane wcześniej piosenki, wersje demo, nagrania koncertowe i inne bonusy. Płyta ukaże się w różnych wersjach w tym 2CD, 4CD, na winylu, kasecie magnetofonowej i w formie cyfrowej. Dostępna będzie też specjalna koszulka.