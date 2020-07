"Wydanie płyty, gdy świat wywrócił się do góry nogami, było dość kłopotliwe. Wciąż czuję się dziwnie, ale w tak niezwykłym roku, to miła niespodzianka" - mówi Laura.

Do utworu "Fortune" powstał teledysk wyreżyserowany przez Justin Tyler Close.

Siódmy album Laury Marling, ukazał się w kwietniu bez ostrzeżenia, w środku nieznanego, globalnego chaosu dając poczucie celu, jasności i spokoju. Nowy materiał został zarejestrowany pod czujnym okiem producenta Doma Monksa oraz Ethana Johnsa (Once I Was An Eagle, A Creature I Don't Know, I Speak Because I Can).