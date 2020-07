O śmierci muzyka poinformowała brytyjska kancelaria prawnicza reprezentująca rodzinę Greena. Według oświadczenia miał umrzeć "spokojnie we śnie".

Urodzony w Londynie jako Peter Allen Greenbaum artysta był uznawany za jednego z najlepszych brytyjskich gitarzystów. Był znany przede wszystkim jako jeden z twórców i lider rockowego zespołu Fleetwood Mac założonego w 1967 r. Z grupy odszedł jednak już cztery lata później, m.in. w związku z problemami z narkotykami i pogarszającym się stanem zdrowia psychicznego.

Po pobycie w szpitalu psychiatrycznym w latach 1977-78 założył rodzinę, a w latach 90. powrócił na estradę z grupą Peter Green Splinter Group.

W 1998 r. razem ze wszystkimi członkami Fleetwood Mac został włączony do grona najsłynniejszych muzyków rockowych Rock and Rall Hall of Fame w amerykańskim Cleveland.