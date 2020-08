Ostatnie lata poświęciła głównie filmom (spektakularny sukces filmu „Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”; obecnie trwają prace nad filmem „Dziewczyny z Dubaju”, który reżyseruje) i byciu trenerem w programie The Voice of Poland, w którym jako jedyna trenerka polskiej edycji aż trzykrotnie doprowadziła swoich podopiecznych do zwycięstwa.

Teraz po 6 latach muzycznej przerwy Maria Sadowska wraca z nową płytą. Jej pierwszą zapowiedzią jest orientalna ballada „Marakeczi” ze specjalnym udziałem Leszka Możdżera. Utworowi towarzyszy lyric video, w którym po raz pierwszy Maria pokazuje się od tak prywatnej strony. Artystka zdecydowała się pokazać kulisy swojej intymnej podróży do Maroko..