Melody Gardot i Sting prezentują wspólny utwór "Little Something". Artystka przy okazji ogłasza premierę piątego albumu studyjnego – "Sunset In the Blue".

Melody Gardot zapowiada nowy album wraz z wydaniem singla, w którym łączy siły z 17-krotnym zdobywcą nagrody Grammy – Stingiem. Miks zrealizował czterokrotny zdobywca nagrody Grammy, Robert Orton (Lady Gaga, Carly Rae Jepsen, Lana Del Rey), a autorami utworu są Melody Gardot, Sting, jego wieloletni gitarzysta Dominic Miller oraz francuski producent Jen Jis. Reklama Piosenka – której współautorem jest mój przyjaciel Dominic Miller – wyraża prostą, zaraźliwą radość, a wspólne śpiewanie z wyrafinowaną Melody Gardot dało mi dużą satysfakcję. Mam nadzieję, że słychać uśmiech w naszych głosach - powiedział o nagraniu Sting.