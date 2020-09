"Wczoraj, 9 września 2020 r. w wieku 45 lat odszedł Gienek Loska, zmarł w domu swojej mamy, która się nim opiekowała od momentu, gdy będąc u niej w odwiedzinach, tuż przed powrotem do Polski, doznał rozległego wylewu" - poinformowała na Facebooku Polska Fundacja Muzyczna (PFM). "W dniu dzisiejszym Artysta zostanie pochowany na Białorusi, w Biełooziersku – jego rodzinnym mieście" - dodano.

W maju 2018 r., podczas odwiedzin matki w Biełooziersku muzyk doznał rozległego wylewu krwi do mózgu. Na Białorusi wokalista przeszedł operację, po której długo przebywał w śpiączce. Stan jego zdrowia był na tyle poważny, że uniemożliwiał przetransportowanie go z powrotem do Polski.

"Przez cały ten czas Giena był pod opieką lekarzy, rehabilitantów i masażystów, a przede wszystkim najbliższej rodziny z mamą i jego narzeczoną Agnieszką na czele. Był z nim kontakt, lubił słuchać muzyki i głosów, gdy się do niego dzwoniło lub odwiedzało" - czytamy w oświadczeniu PFM.

Jak wyjaśniono, "w wyniku akcji zbiórki i dzięki wpłatom na specjalne konto PFM przez cały ten czas mogła finansować dla Gienka lekarstwa, odżywki, środki pielęgnacyjne, jedzenie medyczne, zabiegi, sprzęt, wyjazdy wolontariuszki, za co w imieniu rodziny bardzo dziękujemy". "Ostatnimi kosztami będą te związane z pogrzebem – po tym konto zostanie zamknięte i środki, jakie na nim pozostaną, przekażemy na Fundusz Pomocowy PFM służący innym Artystom znajdującym się w potrzebie" - napisała PFM.

Gienek Loska urodził się 8 stycznia 1975 r. w Białooziersku. Był polskim wokalistą, gitarzystą, kompozytorem i tekściarzem białoruskiego pochodzenia. Mieszkał na stałe w Warszawie. W 2011 r. wygrał finał pierwszej polskiej edycji programu "X Factor", w którym jego muzycznym mentorem był Czesław Mozil.

PFM przypomniała, że przez wiele lat Gienek "był wokalistą legendarnej w kręgach blues-rockowych formacji Seven B, mającej na swoim koncie trzy płyty (Rocktales, Make up Your Mind i Acoustic”), oraz trasy koncertowe po całej Europie".

Był też liderem zespołu Gienek Loska Band, z którym wydał dwie płyty - "Hazardzistę" (2011) i "Dom" (2013).

Miał też na koncie projekty muzyczne zrealizowane z wieloma wybitnymi twórcami, m.in.: Alkiem Mrożkiem, Braćmi, Anią Rusowicz i wieloma wspaniałymi artystami. Obok własnych wykonywał utwory Czesława Niemena, Lynard Skynard, Queen i innych kultowych artystów.