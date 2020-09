Wydawnictwo ukaże się dokładnie w dniu 20. rocznicy wydania płyty – 30 października. Reedycje ukażą się w wielu formatach, w tym 51-utworowy Super Deluxe box set.

W dniu ogłoszenia premiery albumu w sieci pojawił się klip z akustyczną wersją „Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of”.

„All That You Can’t Leave Behind” to dziesiąty album U2, który oryginalnie ukazał się w październiku 2000. Na 11-utworowym wydawnictwie znalazły się wielkie hity: „Beautiful Day”, „Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of”, „Elevation” i „Walk On”. Płyta dotarła na szczyt zestawień sprzedaży w 32 krajach. Za produkcję dzieła odpowiadają Daniel Lanois oraz Brian Eno, a nagrania odbyły się w Dublinie i na południu Francji. Album zdobył 7 nagród Grammy, w tym w kategorii Najlepszy album rockowy. To także jedyny album w historii, z którego dwa utwory wygrały w kategorii Nagranie rocku („Beautiful Day” w 2001 i „Walk On” w 2002).

Remaster ukazuje się jako wersja 12-utworowa, z dodatkową piosenką w postaci „The Ground Beneath Her Feet”.