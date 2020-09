"Główna bohaterka, pisząc codziennie wieczorem pamiętniki w domowym zaciszu starej kamienicy przywołuje sceny ze swojego życia, wprowadzając widza w świat pełen emocji, rozliczeń z przeszłością, nostalgii. Mężczyźni i kobiety, których spotkała na swej drodze pojawiają się w jej wspomnieniach budując obraz jej samej" - napisano w zapowiedzi spektaklu.

"Abonament na szczęście" to klasyczny spektakl, w którym zawarte są wątki komediowe. "To przedstawienie skierowane do widza dojrzałego emocjonalnie, któremu własne doświadczenia pozwolą łatwiej poczuć ducha spektaklu. Jest także sentymentalną podróżą do najpiękniejszych tekstów Agnieszki Osieckiej" - czytamy na stronie Sceny Relax.

Autorskie aranżacje utworów wykonał pianista i kompozytor Tomasz Betka.

Za scenariusz, reżyserię i ruch sceniczny odpowiada Antoniusz Dietzius, a za kierownictwo muzyczne - Tomasz Betka. Scenografię zaprojektował Maciej Biegański, a kostiumy - Bożka Karska. Reżyserią świateł zajął się Michał Piskorski.

Występują: Olga Bończyk / Beata Kawka, Anastazja Simińska, Agata Walczak, Kamil Dominiak i gościnnie Piotr Fronczewski (głos mężczyzny).

Na żywo zagra zespół muzyczny w składzie: Tomasz Betka (fortepian), Radosław Łukaszewicz (bas) i Michał Piotrowski (perkusja).

Premiera, w której wystąpi Olga Bończyk - 18 września o godz. 19 na Scenie Relax (ul. Złota 8). Kolejne przedstawienia - 19 i 20 września.