Depeche Mode prezentuje kolejne wydawnictwo w serii kolekcjonerskich boxów winylowych. 30 października na sklepowych półkach znajdzie się następny box z kolekcji „Songs of Faith and Devotion” | The 12" Singles.

Wydawnictwo „Songs of Faith and Devotion” | The 12 "Singles to kolekcjonerski box, w którym znalazło się osiem 12 calowych płyt winylowych prezentujących single: „I Feel You”, „Walking In My Shoes", „Condemnation" oraz „In Your Room” oraz strony B, miksy i nagrania koncertowe.

Od początku swojego istnienia zespół Depeche Mode jest orędownikiem 12-calowych płyt winylowych i wykorzystuje w pełni wyjątkową moc i potencjał tego formatu. 12-calowy singiel pozwolił zespołowi odkrywać nowe możliwości w sferze dźwięków a opakowanie dało zespołowi możliwość opracowania wyrafinowanej i imponującej estetyki projektu.

Depeche Mode wykorzystało single, jako środek do prezentacji remiksów, singli ze stron B, wyjątkowych nagrań koncertowych i innych ekskluzywnych „przysmaków” dla fanów.