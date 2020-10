Pierwotnie album miał ukazać się 15 maja, a tytuł „2020” i tematyka piosenek nawiązywały do wyborów w Ameryce. Podobnie jak reszta globu, Jon znalazł się w zupełnie odmienionej rzeczywistości – najpierw przez koronawirusa, następnie śmierć George’a Floyda. Wiedział, że o „2020” trzeba dopisać nowe linijki tekstów. Tak powstały dwa nowe utwory na płytę: „American Reckoning” oraz „Do What You Can”.

Bon Jovi – „2020” – lista utworów wraz z kredytami:

1. Limitless (Jon Bon Jovi, Billy Falcon, John Shanks)

2. Do What You Can (Jon Bon Jovi)

3. American Reckoning (Jon Bon Jovi)

4. Beautiful Drug (Jon Bon Jovi, Billy Falcon, John Shanks)

5. Story of Love (Jon Bon Jovi)

6. Let It Rain (Jon Bon Jovi)

7. Lower the Flag (Jon Bon Jovi)

8. Blood in the Water (Jon Bon Jovi)

9. Brothers in Arms (Jon Bon Jovi)

10. Unbroken (Jon Bon Jovi)