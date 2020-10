Jefferson Starship to zespół, który wywodzi się z amerykańskiej formacji Jefferson Airplane. Po raz pierwszy nazwa Jefferson Starship pojawiła się w 1970 roku, kiedy to ukazał się solowy album Paula Kantnera "Blows Against The Empire", ale formacja tak naprawdę powołana do życia została w 1974 roku, debiutując w tym samym roku za sprawą płyty "Dragon Fly". Pod nazwą Jefferson Starship zespół działał do 1985 roku, a po odejściu Kantnera grupa tworzyła dalej pod nazwą Starship. Z początkiem lat 90-tych Kantner przywrócił formację do życia pod pierwotną nazwą, a po śmierci muzyka w 2016 roku grupa kontynuowała swoją działalność. Zespół ma na koncie 3 platynowe płyty oraz 8 złotych krążków, a także liczne hity, wśród których wymienić można takie przeboje jak np. "Miracles", czy "With Your Love". W sierpniu tego roku ukazała się najnowsza po dwunastoletniej przerwie EPka grupy, "Mother of the Sun".

Reklama

Koncert, przypomnijmy, 13 października 2021 roku.