O występie zespołu na festiwalu najlepiej opowie sam Jurek Owsiak:

„Ogromna scena festiwalowa stawia przed każdą kapelą ogromne wyzwanie i potrafi, jeśli ktoś nie ma na nią pomysłu, wessać, przemielić, przeżuć i… nie zostawić zbyt wielu pozytywnych wspomnień po występie. Być świadomym tego kolosa jest rzeczą trudną i na palcach jednej ręki mógłbym wymienić te zespoły, które w 100% dały sobie z tym zadaniem radę. Happysad do tych zespołów należy. Ich ostatni występ na Pol’and’Rockowej scenie to świadome wykorzystanie każdego metra sześciennego sceny, w której zainstalowano setki urządzeń świetlnych i z której wybucha potężny, selektywny i świetnie zrealizowany dźwięk.

Jak nic nie stracić z takich możliwości pokazał nam zespół, przyjeżdżając ze swoją scenografią – prostą, ale w swej prostocie tworzącą treść dla występu. Na DVD to się po prostu fantastycznie ogląda, czyniąc dodatkowe porcje napięcia w muzyce. Po latach Happysad znowu jest z głową pełną pomysłów i dźwiękami, z którymi wszyscy, jako uczestnicy tego Festiwalu, świetnie się czujemy.

Jako organizatorzy Najpiękniejszego Festiwalu Świata zawsze chętnie wracamy do zespołów, które nie zatrzymują się w miejscu, które w sposób naturalny zmierzają, aby pokonywać kolejne granice, a powrót do przeszłości także nabiera dojrzałości i w żaden sposób nie odbiega od zawartości całego, muzycznego spektaklu, jaki nam sprawił Happysad. I jedna dla mnie perełka, która koi moją duszę, bo jak zwykle artyści potrafią o rzeczach ważnych zaśpiewać tak, że stety lub niestety, są one latami aktualne. I o tym mówi utwór „Nic nie zmieniać”, chociaż chciałoby się, żeby właśnie tak nie było. Piękny koncert, który z wielką przyjemnością opakowaliśmy w płytę CD i DVD”.

Oto szczegółowa tracklista:

CD 1

1. –

2. Dłoń

3. Bez znieczulenia

4. Zanim pójdę

5. Mów mi dobrze

6. W piwnicy u dziadka

7. Nie ma nieba

8. Lista życzeń

9. Smutni ludzie

CD 2

1. Nadzy na mróz feat. Mrozu

2. Nic nie zmieniać

3. Powódź dekady feat. Daria Zawiałow

4. Tańczmy feat. Daria Zawiałow

5. Heroina

6. Łydka

7. Gaduła Jurka

8. My się nie chcemy bić