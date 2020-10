„Dziś ogłaszamy pierwszych z ponad stu artystów, którzy wystąpią na Audioriver 2021! Do programu festiwalu dołączają: Baasch, BICEP live, Gorgon City, The High Contrast Band, Len Faki, Mathame oraz Paula Temple b2b SNTS” – oznajmili we wtorek na Facebooku organizatorzy wydarzenia.

Jak podkreślili twórcy Audioriver, „praca nad organizacją festiwalu w obecnych warunkach nie jest prosta, ale przygotowania do jubileuszowej edycji cały czas trwają”. Zwracając się do festiwalowej publiczności ogłosili jednocześnie: „Uprzedzając Wasze pytania o innych artystów – pracujemy nad dalszymi potwierdzeniami i przebookowaniem line-upu, który był zaplanowany na Audioriver 2020. Jeśli sytuacja na to pozwoli, przeniesiemy znaczącą większość artystów na kolejny rok”.

„Mamy nadzieję, że w tych trudnych czasach dbacie o swoje bezpieczeństwo. Uważajcie na siebie i swoich najbliższych, bo chcemy zobaczyć Was wszystkich w pełnym składzie na AR2021. Kolejne ogłoszenia dotyczące Audioriver wkrótce” – podkreślili w pierwszym anonsie, dotyczącym przyszłorocznej odsłony Audioriver, organizatorzy imprezy.

Audioriver to jeden z największych festiwali muzyki elektronicznej w Europie. W tym roku miał odbyć się po raz 15, tradycyjnie na nadwiślańskiej płockiej plaży, od 24 do 26 lipca. W połowie kwietnia twórcy wydarzenia zdecydowali o jego odwołaniu z uwagi na epidemię koronawirusa. Zapowiedzieli wówczas, że jubileuszowy festiwal zostanie zorganizowany w innym terminie - z końcem kwietnia przekazali ostatecznie, że będzie to od 23 do 25 lipca 2021 r.

W maju twórcy Audioriver ogłosili z kolei, że oprócz głównych wydarzeń muzycznych i towarzyszących, planowanych w Płocku od 23 do 25 lipca 2021 r., elektroniczne brzemienia powrócą tam 1 sierpnia, w ramach dodatkowej imprezy - Sun/Day.

Wcześniej, wśród grup i artystów tworzących line-up jubileuszowej 15. imprezy, twórcy wydarzenia zapowiadali m.in. duety Artbat, Catz'n Dogz i Kas:st, Viper Diva oraz Joyhauser, a także Bryana Gee i Dr. Rubinstein. Gwiazdami miały być Orbital, ZHU i Gorgon City. W połowie marca do grona wykonawców dołączyli również m.in. Noisia oraz Claptone, a także Joris Voorn, Neon Chambers, Solomun i The Prototypes.

Podczas Audioriver w 2019 r., który trwał od 26 do 28 lipca, wystąpiło ponad stu wykonawców reprezentujących różne gatunki brzmień elektronicznych i alternatywnych. Główne koncerty odbywały się tradycyjnie na nadwiślańskiej plaży w Płocku. W trakcie imprezy działała specjalna strefa Komisji Europejskiej #EUandME podzielona na sektory tematyczne, obejmujące sztukę, ekologię i sport. Była też strefa #sexedPL, gdzie odbywały się m.in. otwarte spotkania z zaproszonymi przez Anję Rubik i Społeczny Komitet ds. AIDS edukatorami.

W 2012 r. Audioriver znalazł się na liście TOP 10 plebiscytu UK Festival Awards, nagradzającego najważniejsze imprezy muzyczne na świecie. Z kolei w 2009 r. portal branżowy Resident Advisor umieścił imprezę na czwartym miejscu wśród festiwali muzyki elektronicznej na świecie - festiwal wyprzedził wtedy m.in. podobne organizowane w Londynie, Tokio i Lipsku.

W trakcie dotychczasowych odsłon Audioriver występowali m.in. Richie Hawtin, Leftfield, Crystal Castles i Jamie Woon, a także Sven Vath, Shackleton, Gesaffelstein, Four Tet, Dillinja, Dinky, Jaguar Skills i Ella Eyre. Byli również Carl Craig, Moderat, GusGus, Trentemoller, Paul Kalkbrenner, Roeyksopp i Ricardo Villalobos oraz Modeselektor. (