J.D. Vance, były marine z południowego Ohio, a obecnie student Szkoły Prawa Uniwersytetu Yale’a, jest blisko zdobycia wymarzonej pracy, gdy kryzys rodzinny zmusza go do powrotu do domu, o którym starał się zapomnieć. J.D. musi teraz poradzić sobie ze złożonymi problemami swojej appalaskiej rodziny, w tym z ustabilizowaniem relacji z uzależnioną matką Bev (Amy Adams). Wspominając swoją babkę Mamaw (Glenn Close), twardą i bystrą kobietę, która go wychowała, J.D. uzmysławia sobie, że tylko pogodzenie się z przeszłością pozwoli mu spełnić swoje marzenia.

Oparty na powieści J.D. Vance’a z listy bestsellerów New York Timesa film "Elegia dla Bidoków" w reżyserii Rona Howarda to oparta na prawdziwej historii opowieść J.D. o trzech wyjątkowych pokoleniach, ich drodze do przetrwania, wzlotach, upadkach oraz doświadczeniach, które zdefiniowały jego rodzinę.