W serwisach cyfrowych pojawiły się utwory „Can’t Put It in The Hands of Fate” oraz „Where Is Our Love Song”. W obu możemy usłyszeć znakomitych gości.

W „Can’t Put It in The Hands of Fate” gościnnie pojawiają się Rapsody, Cordae, Chika i Busta Rhymes, a w „Where Is Our Love Song” słyszymy Gary’ego Clarka Jr. Oba utwory są instrukcją oraz inspiracją, jak żyć we współczesnych, pełnych wyzwań czasach. Stevie Wonder napisał i wyprodukował oba utwory. „Gdzie są nasze słowa pełne nadziei, modlitwy o pokój i desperackiej potrzeby piosenki o miłości?” – pada pytanie w tekście „Where Is Our Love Song”.





Całość zysków ze sprzedaży wyżej wymienionego singla zasili konto organizacji Feeding America. – W obecnych czasów słyszymy wiele istotnych apeli o przebudzenie do Stanów oraz reszty świata. Zwróćmy uwagę na naszą potrzebę miłości, pokoju i zjednoczenia – mówi artysta.