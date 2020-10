Nominowani do nagrody Grammy, Leon Bridges i Lucky Daye prezentują nowy singiel zatytułowany „All About You”. Utwór inspirowany muzyką R&B z lat 90’ został wyprodukowany przez Ricky’iego Red’a.

W tym utworze staraliśmy się uchwycić klimat lat 90’, w których dorastaliśmy i muzyki której wtedy słuchaliśmy. Nasze spotkanie z Lucky’m wyszło bardzo naturalnie. Pewnej nocy w Los Angeles wpadłem na znajomego Lucky’iego, który powiedział że nasza dwójka powinna współpracować. Od razu pomyślałem, że to świetny pomysł, ale chciałem podejść do sprawy na spokojnie. Dzień później kiedy byłem w studio, nagle pojawił się Lucky. Wziąłem gitarę i zaczęliśmy tworzyć. Tak powstało „All About You”. - Leon Bridges.

To był ostatni dzień naszej sesji nagraniowej. Nie staraliśmy się nawet pisać nowych rzeczy, chcieliśmy po prostu domknąć wszystkie utwory. Wtedy dostaliśmy cynk, że pojawi się Lucky. Kiedy tych dwóch spotkało się w aneksie kuchennym w studio, Leon akurat grał na gitarze. Lucky zaczął śpiewać, daliśmy mu mikrofon i rozpoczęliśmy nagrywanie. Odpaliłem automat perkusyjny. Piosenka była gotowa 2 godziny później. Nigdy się z czymś takim nie spotkałem. – dodaje Ricky Red.