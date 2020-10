Jak mówi sam Woodkid: "In Your Likeness" to bardzo szczera ballada, w której przyznaję się do własnych słabości. Chodzi o chęć bycia zrozumianym jako osoba, którą pociągają nieustannie pewne formy nostalgii.

Najnowszy album Woodkida „S16" był nagrywany w Abbey Road Studios w Londynie oraz w innych miastach: Berlinie, Paryżu, Los Angeles i Islandii. Reklama Chór Suginami Junior Chorus z Tokio zapewnił odpowiednie otwarcie dla jednego szczególnego pasażu. Nazwa płyty nawiązuje do chemicznego symbolu i liczby atomowej siarki. „S16" kwestionuje samą materię: czym są nasze komórki? Z czego są stworzone nasze serca? Gdzie leży granica między rzeczywistością a fikcją? Siarka jest w rzeczy samej niezbędnym elementem dla żyjących stworzeń, ale może też bardzo łatwo zapłonąć. Jak żarliwe cierpienie podsycane muzyką, które można następnie uspokoić uczuciem dotyku kogoś bliskiego. A oto teledysk: