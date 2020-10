Oczekiwanie na nowy materiał zespołu dobiegło końca - minialbum z siedmioma utworami, „The Makarrata Project” trafił do sieci oraz na CD i żółtym winylu do najlepszych sklepów z muzyką.

Zespół przedstawił fanom wszystkich współpracowników, którzy przyczynili się do powstania tych piosenek. Lista zawiera szeroki wachlarz wybitnych artystów, rdzennych mieszkańców Australii: od Jessiki Mauboy, Alice Skye i Tasmana Keitha, przez utalentowanych Leah Flanagan i Troy’a Cassar-Daley’a, po Keva Carmody’ego, Sammy’ego Butchera i Franka Yamma. Jedna z piosenek zawiera boleśnie piękny pośmiertny wokal legendarnego artysty znanego jako Gurrumul. Udział wzięli tu również Stan Grant, Ursula Yovich, Pat Anderson i pionier AFL Adam Goodes.

Wszyscy ci wspaniali ludzie, z którymi współpracowaliśmy, dostarczyli świeże interpretacje piosenek i wnieśli do albumu nowe pomysły. - powiedział perkusista Rob Hirst - To bardzo przyczyniło się do końcowego efektu. Szczególnie wzruszyło nas to, że rodzina Gurrumula dały nam te wcześniej niepublikowane nagrania jego śpiewu. To prawdziwa atrakcja .

Frontman Peter Garrett powiedział: Minęło 250 lat od wylądowania w Australii Cooka, kiedy po raz pierwszy zabrano dzieci Aborygenów. Skutki tego pierwotnego wywłaszczenia są nadal szeroko odczuwalne. Musimy działać w zakresie pojednania i postępować zgodnie z przełomowym Oświadczeniem z Uluru. Te piosenki mówią o tym, że nasza wspólna historia wymaga rozwiązania i że bardziej niż kiedykolwiek musimy iść razem, aby stworzyć lepszą przyszłość .

Gitarzysta i klawiszowiec Jim Moginie wspomina: Ten minialbum jest bardzo zróżnicowany. Wspólnym wątkiem jest tematyka i duch współpracy stojący za każdą piosenką .

Midnight Oil przekaże swój udział w zyskach ze sprzedaży albumu organizacjom, które niosą pomoc rdzennym mieszkańcom kontynentu.