"No Future" to tytuł nowego singla Margaret. Do współpracy przy tym utworze artystka zaprosiła jednego z najbardziej oryginalnych raperów młodego pokolenia - Kukona.

Premiera albumu „Maggie Vision” została przesunięta z 27 listopada na 12 lutego 2021. Reklama Do współpracy przy „No Future” Margaret zaprosiła Kukona kilka miesięcy temu. Tworząc trochę karykaturalny, nieco ironiczny, ale mimo wszystko bardzo prawdziwy obraz kraju w jakim obudzili się po wyborach, artyści nie spodziewali się, że kilka miesięcy później ich wspólny utwór zyska na jeszcze większej aktualności. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję