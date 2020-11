Oprócz wcześniej publikowanych singli ("Planets", "It's Dark", "Bikini") pojawi się na nim siedem premierowych utworów, które powstały podczas współpracy zespołu z muzykami zaproszonymi do projektu Bass Astral x Igo Ensemble. Dzięki temu Igor i Kuba eksplorują nowe nieodkryte jeszcze światy, a ich "Satelita" okrąża coraz to nowe planety. Tak o singlu mówi Igo:

Reklama

- Najnowszy singiel, który chcemy zaprezentować przeszedł dość dużą ewolucję. Zaczęło się od bardzo akustycznego brzmienia lekko rozstrojonego pianina W miarę upływu czasu utwór bardzo ewoluował. Zostały dodane instrumenty smyczkowe, zaaranżowane przez Jana Stokłosę, z którym mieliśmy już przyjemność spotkać się przy różnych produkcjach m.in. przy tworzeniu nowej aranżacji utworu Krzysztofa Komedy "Nim wstanie dzień". Współpracę uznaliśmy za bardzo udaną, postanowiliśmy więc zaprosić Jana do współtworzenia kilku utworów na naszej trzeciej płycie, wśród których znalazł się m.in. "Dancing in the Dark". Warstwa tekstowa jest pewnego rodzaju chęcią ucieczki i schowania się przed światem. Pisałem ten tekst kiedy bardzo dużo pracowałem i spędzałem ogromne ilości czasu poza domem. Swego rodzaju nostalgia towarzysząca przy trasach koncertowych, bardzo otwiera mnie na pisanie tekstów o sprawach, do których tęsknię.

W piosence pojawia się również nasz dobry kolega i świetny muzyk - RunForrest. Gdy pisaliśmy ten fragment, partie wokalne miałem wykonywać sam, a melodia była zupełnie inna. Jednak cały czas coś tam nie pasowało. Stwierdziliśmy, że jest to dobry moment na feat. W moim odczuciu piosenka zyskała nowy kolor. A kwestię, jak to nam wyszło, pozostawiam już Państwa ocenie.



Tracklista płyty „Satellite”:

1. Dancing in the dark

2. Crush

3. Satellite

4. Know me better

5. It's dark

6. Planets

7. Man I was

8. Bikini

9. Celebration

10. Etna