Teledysk do utworu, który powstał w Hotelu El Ganzo i został wyreżyserowany przez Eric’a Maldin’a (Travis Scott, Gorgon City) będzie miał swoją premierę już jutro - 20 listopada.

Nad utworem pracował ten sam zespół, który stoi za sukcesem „The One That You Love” i “Lost On You”- wraz z LP napisali go Mike Del Rio i Nate Campany.

„How Low Can You Go” powstawało w Hotel El Ganzo (San José del Cabo, Meksyk), w Hotel Havana (studio) oraz Highland Park- zabytkowej dzielnicy Los Angeles. Rezultatem jest utwór o melancholijnym, wyrafinowanym, zmysłowym charakterze, odzwierciedlający mieszankę uczuć, powstałą podczas nocnych przygód, poszukiwania siebie, czy zawirowań miłosnych.

Jak powiedziała LP: "How Low Can You Go to mieszanka wielu burzliwych nocy, które przeżyłam w Nowym Jorku i Los Angeles. Te noce, postacie, sytuacje zostają z tobą na dłużej, darzysz je uczuciem w tym ich całym pięknym, ale też niepozbawionym błędów szaleństwie.”