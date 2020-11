Udostępniony właśnie na YouTube dokument „Times Like Those” przedstawia Foo Fighters wykorzystujących wymuszone pandemią spowolnienie, by powspominać wszelkie wcielenia zespołu, jak i każdego z muzyków osobno – jednych z innymi włosami, czasem dłuższych, czasem krótszych, a czasem z… inną liczbą palców u nogi.

Spędźcie 25 lat Foo Fighters w pół godziny z Davem Grohlem, Taylorem Hawkinsem, Natem Mendelem, Chrisem Shiflettem, Patem Smearem oraz Ramim Jaffeem, oglądając „Time Like Those” i wspominając koncerty Foo Fighters z całego świata, od Seattle po Islandię.