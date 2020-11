Wiele rozmów, podróże po pustyni, ogromna energia, która wytworzyła się w czasie tego czasu przerzuciła mnie na chwilę do przeszłości, którą zaczęłam rozliczać w tej piosence. Co ciekawe, kontynuacją „Operacji” jest utwór „To już koniec”. Już na ulicach Tel Awiwu zaczęłam nucić tę melodię. Potrzebowałam wrócić do domu, chwycić gitarę i dokończyć piosenkę - mówi Natalia Grosiak.

Reklama

Proces wymyślania scenariusza w Valerią Cocco, współtwórczynią studia filmowego Camera Nera, trwał bardzo długo. Zostało odrzuconych kilka pomysłów, więc Valeria w pewnym momencie spytała : „A jak ty czujesz tę piosenkę, jak ją widzisz, co sobie wyobrażasz, gdy ją śpiewasz?” Wtedy odparłam : „Parę, która walczy w błocie, która się nienawidzi i kocha i emocje sięgają zenitu”. I wtedy Valeria już wiedziała, co chce pokazać w obrazie do tej piosenki. Napisała scenariusz i poprowadziła nas wszystkich za rękę do końca tego projektu.