Zespół Arctic Monkeys udostępnił teledysk do koncertowej wersji utworu "Arabella", który pochodzi z albumu "Live At The Royal Albert Hall".

Wyreżyserowany przez Bena Chappella został nakręcony podczas koncertu w Lyonie w 2018 roku. Zawiera także materiał filmowy zza kulis. Reklama Premiera 'Live At The Royal Albert Hall' już w najbliższy piątek.