W trakcie koncertu 06.12.20 usłyszymy nie tylko „Teach Me How To Love” ale i inne utwory z czwartego, najnowszego albumu studyjnego Shawna Mendesa zatytułowanego „Wonder”, którego premiera ma miejsce dziś, 4 grudnia.

Reklama

Koncert Shawna Mendesa „Wonder: The Experience”, to ostatnie wydarzenie w 2020 roku z serii American Express UNSTAGED, jak również ostatni występ artysty w tym roku.

Kanadyjski gwiazdor wcześniej pojawił się w „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” oraz „BBC Radio 1’s Live Lounge”.

Wydarzenie jest bezpłatne, ale fani mogą też opcjonalnie zakupić bilety. Część zysków ze sprzedaży zasili konto The Shawn Mendes Foundation.