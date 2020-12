"Christmas Saves The Year" oraz "Level of Concern" to ostatnie single Twenty One Pilots, będące następcą albumu "Trench", który w Stanach Zjednoczonych uzyskał platynowy status. "Trench" to doskonały przykład nieoczywistego mieszania gatunków i bogatego konceptualizmu, z których słynie Twenty One Pilots - pisał Billboard. Album odniósł sukces nie tylko w USA, ale stał się również światowym fenomenem, osiągając dwa miliardy streamów na całym świecie. Z płyty pochodzą alternatywne przeboje "The Hype","Chlorine" i "Jumpsuit".

Reklama

Nowej piosence towarzyszy teledysk, którego reżyserią i animacją zajął się Johnny Chew.