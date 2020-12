Piosenka o tytule „Matches”, wyprodukowana przez Iana Kirkpatricka oraz Michael Wise’a, znalazła się na nowym wydaniu płyty „Glory” Briney Spears z 2016 roku. Nowe wydanie zawiera niedawno wydane piosenki „Swimming In The Stars” oraz „Mood Ring (By Demand)”.

Reklama

Cały album w wersji deluxe jest już dostępny w serwisach cyfrowych oraz na płycie winylowej. Album „Glory” wrócił w tym roku na pierwsze miejsce sprzedaży na iTunes, po serii akcji zorganizowanych przez fanów piosenkarki.