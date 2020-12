Laureat Grammy, wokalista, songwriter, multi-instrumentalista i producent James Blake wydał wyczekiwaną EP-kę „COVERS EP”. Na wydawnictwo trafiły wyczekiwane wersje „when the party’s over” Billie Eilish czy „Godspeed” Franka Oceana. Jak przyznaje sam artysta: – Nagrywanie coverów i występy na żywo pozwoliły mi przetrwać ten rok. Postanowiłem część z nich nagrać w wersji studyjnej i wyszła z tego EP-ka.

Reklama

Większość coverów to wynik lockdownu oraz próśb kierowanych od fanów za pomocą mediów społecznościowych. Dzięki nim, James Blake zdecydował się na oficjalne wydanie „Godspeed”, które zgromadziło ponad 5 mln wyświetleń na TikToku. Dziennikarze Hypebeast odnotowali wówczas: „James emanuje swoim wokalem nie z tego świata, nakładając odmieniające duszę dźwięki na akordy fortepianu”. – Dobrze było odkrywać nową muzykę i nowe sposoby na zagranie znanych mi już utworów – podsumowuje Blake.

James Blake – „Covers EP” – lista utworów:

1. when the party's over (Billie Eilish)

2. Atmosphere (Joy Division)

3. Never Dreamed You'd Leave In Summer (Stevie Wonder)

4 Godspeed (Frank Ocean)

5. When We're Older (Adaptation of Beyoncé 'OTHERSIDE')

6. The First Time Ever I Saw Your Face (Ewan MacColl / Roberta Flack)