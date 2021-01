Multimedialny spektakl "Welcome to the other side" nagrany z paryskiego studia Jarre'a widzowie mogli obejrzeć na żywo na platformie YouTubie oraz w mediach społecznościowych.

W programie znalazły się dzieła z albumów "Electronica" z 2005 r. oraz utwory, które przyniosły muzykowi sławę, takie jak "Oxygene" z 1976 r. czy "Magnetic Fields" z 1981 r. Awatar Jarre’a grał w katedrze Notre Dame przy futurystycznej aranżacji laserów i świateł.

Katedra Notre Dame została poważnie uszkodzona w pożarze 15 kwietnia 2019 r. Ogień zniszczył iglicę i część sklepienia świątyni. Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że prace rekonstrukcyjne mają zostać ukończone w ciągu 5 lat - do 2024 r.

Z kolei David Guetta przygotował dla widzów charytatywny koncert muzyki elektronicznej zatytułowany: "United at home", transmitowany sprzed muzeum Luwru. Dochód z koncertu przeznaczono dla sieci restauracji charytatywnych (fr. "restos du coeur") oraz UNICEF. Występowi Guetty również towarzyszyły laserowe efekty specjalne i pokaz świateł.

We Francji obowiązuje w Sylwestra godzina policyjna od 20. Porządku pilnuje 130 tys. policjantów i żandarmów – poinformował szef MSW Gerard Darmanin. W wielu departamentach już po południu i wczesnym wieczorem w Sylwestra wprowadzono zakaz sprzedaży alkoholu.

Władze medyczne i politycy zachęcali Francuzów, by przywitali Nowy Rok w domach w kameralnym gronie do 6 osób.